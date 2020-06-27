Хор Fermata споет в День молодежи воронежцам он-лайн
Концерт можно посмотреть до 21.00 на сайте ВКЗ
фото ВКЗ
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27 июня эстрадный хор Воронежского концертного зала Fermata предлагает отметить День молодежи онлайн-концертом. Программа виртуального проекта «Будущее за нами!» включает яркие музыкальные краски многоголосий и молодежную энергию танца.
Коллектив приглашает на концерт всех поклонников эстрадной многоголосной музыки, всех кто любит и понимает красоту ансамблевого эстрадного пения.
Концерт будет транслироваться 27 июня до 21.00 в разделе "Афиша" сайта Воронежского концертного зала и на площадке видеохостинга YouTube.
ИСТОЧНИК KP.RU