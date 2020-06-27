Хор Fermata споет в День молодежи воронежцам он-лайн

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:21:57+03:00

Концерт можно посмотреть до 21.00 на сайте ВКЗ

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27 июня эстрадный хор Воронежского концертного зала Fermata предлагает отметить День молодежи онлайн-концертом. Программа виртуального проекта «Будущее за нами!» включает яркие музыкальные краски многоголосий и молодежную энергию танца.

Коллектив приглашает на концерт всех поклонников эстрадной многоголосной музыки, всех кто любит и понимает красоту ансамблевого эстрадного пения.

Концерт будет транслироваться 27 июня до 21.00 в разделе "Афиша" сайта Воронежского концертного зала и на площадке видеохостинга YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU