Под Воронежем задержали пьяного водителя, когда он проехал на красный

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:49:12+03:00

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26 июня в Бутурлиновке задержали пьяного за рулем. Внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек автомобиль ВАЗ 21099, проехавший на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом.

Росгвардейцы проследовали за транспортным средством и задержали нарушителя. Прибывшие инспекторы ДПС установили, что 28-летний водитель был нетрезв.

Позже выяснилось, что ранее он уже лишен права управления автомобилем за аналогичный поступок. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU