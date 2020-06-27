Поймали воронежца, который ночью выхватил у девушки рюкзак с 10 тысячами
В Воронеже поймали грабителя, который среди ночи отобрал рюкзал у девушки.
Инцидент произошел 25 июня. Компания молодежи сидела во дворе многоэтажного дома на улице Хользунова. Около 1.20 к ним подошел молодой человек, чтобы познакомиться. Правда, после приветствия он выхватил рюкзак у 28-летней девушки и убежал. В рюкзаке были сотовый телефон и 10 000 рублей.
Подозреваемого задержали, в отделе полиции ранее судимый за имущественные преступления 20-летний парень признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное у него изъяли.
Мужчине за грабеж грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU