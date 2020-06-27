В Воронеже за сутки выздоровели после коронавируса 46 человек
Всего болезнь победили 4220 жителей региона
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Суточный прирост выздоровевших после коронавируса в Воронежской области составил 46 человек. Таким образом, по состоянию на 27 июня, в регионе победили болезнь 4220 жителей.
Напомним, с начала пандемии в Воронежской области зафиксировано 7036 заболевших COVID-19. 41 человек умер от осложнений коронавируса.
Ежедневный прирост заболевших составляет две сотни. Поэтому власти продлили режим самоизоляции до 5 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU