Жительница Воронежа хотела продать дачу, а лишилась 130 тысяч рублей

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:58:38+03:00

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За 26 июня мошенники обманули семерых жителей Воронежской области. Все хищения были совершены дистанционно.

67-летняя жительница Советског района разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче в аренду либо продаже дачного дома. Ей позвонил неизвестный, сказал, что согласен купить дом и готов перевести аванс, но для этого требуются все реквизиты ее банковской карты. Женщина продиктовала данные, после чего мошенник похитил с ее счета 130 тысяч рублей.

Будьте бдительны при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами, разглашении персональных данных, с особой осторожностью переводите деньги по интернету. В связи с режимом самоизоляции увеличилось количество онлайн платежей, и как следствие - выросло число хищений средств посредством их использования.

ИСТОЧНИК KP.RU