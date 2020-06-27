Жительница Воронежа хотела продать дачу, а лишилась 130 тысяч рублей
За 26 июня мошенники обманули семерых жителей Воронежской области. Все хищения были совершены дистанционно.
67-летняя жительница Советског района разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче в аренду либо продаже дачного дома. Ей позвонил неизвестный, сказал, что согласен купить дом и готов перевести аванс, но для этого требуются все реквизиты ее банковской карты. Женщина продиктовала данные, после чего мошенник похитил с ее счета 130 тысяч рублей.
Будьте бдительны при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами, разглашении персональных данных, с особой осторожностью переводите деньги по интернету. В связи с режимом самоизоляции увеличилось количество онлайн платежей, и как следствие - выросло число хищений средств посредством их использования.
ИСТОЧНИК KP.RU