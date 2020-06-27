2020-06-27T10:53:50+03:00
Происшествия

Под Воронежем мопед вылетел на встречку и врезался в фуру

Водитель двухколесного транспортного средства погиб
Ярослав ИВАНОВ
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За 26 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 115 ДТП. В авариях 11 человек получили травмы, один погиб.

Смертельное ДТП произошло около 11.25 в Новохоперске. Столкнулись грузовик «МАН», которым управлял 54-летний мужчина, и мопед RACER, вылетевший на встречку.

24-летний водитель мопеда получил травмы и умер в машине "Скорой".

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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