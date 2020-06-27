2020-06-27T10:10:42+03:00
Коронавирус Covid-19

"Коронавирусные" показатели в Воронежской области понемногу улучшаются

Коэффициент распространения инфекции стал ниже, а коек - больше
Ярослав ИВАНОВ
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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия "коронавирусных" ограничений в Воронежской области, медленно, но улучшаются. По состоянию на 27 июня, коэффициент распространения инфекции 0,97 (при норме 0,8), накануне он был равен 0,98.

Увеличилось количество свободных коек специализированного фонда для лечения Covid-19: 42,2% (при норме 50%), вчера было 38,6%.

Тестирование на 100 тысяч жителей: 206,1 (при норме 90).

Напомним, суточный прирост заболевших коронавирусом в регионе составил 190 человек. Режим самоизоляции продлили до 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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