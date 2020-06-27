В Воронеже число заболевших коронавирусом перевалило за 7000
За сутки заразились еще 190 человек
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Утром 27 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о новых случаях заболевания - за сутки заразились еще 190 человек.
Таким образом, с начала наблюдений в регионе зафиксировано 7036 заболевших COVID-19.
Напомним, 41 человек умер от осложнений коронавируса.
Ежедневный прирост заболевших составляет две сотни. Поэтому власти продлили режим самоизоляции до 5 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU