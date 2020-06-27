В Воронеже число заболевших коронавирусом перевалило за 7000

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:44:52+03:00

За сутки заразились еще 190 человек

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Утром 27 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о новых случаях заболевания - за сутки заразились еще 190 человек.

Таким образом, с начала наблюдений в регионе зафиксировано 7036 заболевших COVID-19.

Напомним, 41 человек умер от осложнений коронавируса.

Ежедневный прирост заболевших составляет две сотни. Поэтому власти продлили режим самоизоляции до 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU