2020-06-26T16:44:51+03:00
Общество

Сбитый машиной лисенок, которого выхаживают воронежцы, пошел на поправку

Малыш пережил две операции
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы Центра охраны животных «Наша природа» в "ВК"фото со страницы Центра охраны животных «Наша природа» в "ВК"
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Воронежский центр охраны животных «Наша природа» сообщил хорошие новости о своем подопечном – четырехмесячном лисенке, которого назвали Майлзом. Напомним, малыша принесли к зоозащитникам с поломанными лапами – очевидно, он попал под колеса машины. Лисенок был настолько слаб, что первоначально его даже хотели усыпить, но потом передумали. Рентген показал, что кроме двух сломанных лапок серьезных повреждений нет.

За несколько дней Майлзу сделали две операции – вставили пластины в сломанные лапы.

- Всё прошло успешно и поэтому разрешено улучшить жилищные условия, прибавив немного простора для движений, поделилась новостями о состоянии малыша Елена Шерстяных, руководитель Центра. - На днях пополнили запасы еды и различных полезных приспособлений для его комфортной жизни. Следующий визит к доктору назначен на 29 июня, предстоит снятие швов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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