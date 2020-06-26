В Воронеже нашли мотоциклиста, сбившего 16-летнего подростка и сбежавшего

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:29:22+03:00

Оказалось, что на счету водителя только в этом году 36 штрафов за нарушение скорости

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В Воронеже задержали мотоциклиста, который сбил 16-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть по «зебре». Водитель с места происшествия скрылся, подростка доставили в больницу. ДТП произошедшего 17 июня в 23.10 у дома №3 по Бульвару Победы.

Юноша-пешеход оказался в тяжелом состоянии, у него зафиксировали множество переломов, врачам пришлось удалить парню селезенку. Родственники просили воронежцев помочь найти сбежавшего мотоциклиста, даже обещали внушительное вознаграждение.

Оказалось, что в ту злополучную ночь за рулем мотоцикла «Хонда» был 24-летний воронежец. Он уже дал признательные показания. В собственности мужчины также автомобиль «БМВ». В 2020 году он 36 раз штрафовали за превышение скорости.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU