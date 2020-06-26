Кассационный суд признал увольнение воронежской чиновницы в связи с утратой доверия законным

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:23:13+03:00

Елена Маслова хотела восстановиться в должности заместителя руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области

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Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал бывшему заместителю руководителя департамента труда и занятости Воронежской области в восстановлении в должности, оставив без изменения решения судов первой и апелляционной инстанций.

Напомним, чиновницу уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Маслова не сообщила работодателю о возможном конфликте интересов. Суд установил, что она необоснованно выдавала свидетельства участника Госпрограммы оказания содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

- Свидетельства выданы лицу, которое было осуждено за организацию группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, - пояснили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU