Кассационный суд признал увольнение воронежской чиновницы в связи с утратой доверия законным
Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал бывшему заместителю руководителя департамента труда и занятости Воронежской области в восстановлении в должности, оставив без изменения решения судов первой и апелляционной инстанций.
Напомним, чиновницу уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Маслова не сообщила работодателю о возможном конфликте интересов. Суд установил, что она необоснованно выдавала свидетельства участника Госпрограммы оказания содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
- Свидетельства выданы лицу, которое было осуждено за организацию группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, - пояснили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU