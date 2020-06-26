2020-06-26T16:18:33+03:00
Общество

В 2020 году уже 44 воронежца заразились ветряной оспой

Хотя в целом инфекционная заболеваемость в регионе ниже, чем в прошлом году
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 июня воронежский Роспотребнадзор опубликовал статистику инфекционной заболеваемости в нашем регионе за май 2020-го. Оказалось, что она, чем за аналогичный период прошлого года на 28,5%.

Общее число случаев инфекционных заболеваний – 14 140. А в мае 2019 года – 19 679 случаев.

Снизилась заболеваемость сальмонеллезом – на 31,8%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 58,1%, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии – в 3 раза, хроническим вирусным гепатитом С – в 2,2 раза, инфекционным мононуклеозом – на 51,6%, сифилисом – на 56,5%, микроспорией – на 45,3%.

В Воронежской области зарегистрировано по одному случаю заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. По два – острым вирусным гепатитом С, хроническим вирусным гепатитом В, скарлатиной, гонококковой инфекцией.

Трое человек заболели острым вирусным гепатитом А, четыре – педикулезом, пять - коклюшем, восемь - болезнью Лайма, 44 - ветряной оспой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области снова продлили режим самоизоляции
Сбитый машиной лисенок, которого выхаживают воронежцы, пошел на поправку
В Воронеже нашли мотоциклиста, сбившего 16-летнего подростка и сбежавшего
Кассационный суд признал увольнение воронежской чиновницы в связи с утратой доверия законным
В 2020 году уже 44 воронежца заразились ветряной оспой
Владимир Нетёсов: «Результаты работы системы здравоохранения области в рамках программы ОМС-2019 говорят о выполнении поставленных задач»
Трем жителям Воронежской области грозят штрафы за собрание дома, проведенное в период эпидемии коронавируса
Жители воронежского райцентра превратили любимое место отдыха в свалку
Адвокаты вернут в воронежскую казну 40 миллионов рублей
В Воронеже предпринимателям рассказали, как получить финансирование от Фонда содействия инновациям
В Воронежской области 13-летняя девочка слетела с мотоцикла
В налоговой воронежцам напоминают о порядке получения льгот
Воронежцев ждут жаркие выходные
В Воронежской области 26 июня умер еще один человек с коронавирусом
На выходных в Воронеже и области инспекторы устроят «сплошные» проверки автомобилистов
Новую воронежскую инфекционную больницу поставили на кадастровый учет
В Воронеже пострадавшая в ДТП с полицейским пенсионерка умерла
В Воронежской области 26 июня выздоровело еще 109 человек после коронавируса
В Воронеже у бывшего замглавы регионального ГИБДД нашли имущество еще на 14 млн рублей
Поправки в Конституцию: шанс оставить свой след в истории
Ночью в Воронеже сгорел двухэтажный магазин
В Воронежской области «Шевроле Круз» влетел в дерево: погибла 19-летняя девушка
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Воронежским учителям выплатят компенсации за работу на ЕГЭ
В Воронежской области 26 июня коронавирус выявили еще у 193 человек