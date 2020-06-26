В 2020 году уже 44 воронежца заразились ветряной оспой

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:18:33+03:00

Хотя в целом инфекционная заболеваемость в регионе ниже, чем в прошлом году

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26 июня воронежский Роспотребнадзор опубликовал статистику инфекционной заболеваемости в нашем регионе за май 2020-го. Оказалось, что она, чем за аналогичный период прошлого года на 28,5%.

Общее число случаев инфекционных заболеваний – 14 140. А в мае 2019 года – 19 679 случаев.

Снизилась заболеваемость сальмонеллезом – на 31,8%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 58,1%, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии – в 3 раза, хроническим вирусным гепатитом С – в 2,2 раза, инфекционным мононуклеозом – на 51,6%, сифилисом – на 56,5%, микроспорией – на 45,3%.

В Воронежской области зарегистрировано по одному случаю заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. По два – острым вирусным гепатитом С, хроническим вирусным гепатитом В, скарлатиной, гонококковой инфекцией.

Трое человек заболели острым вирусным гепатитом А, четыре – педикулезом, пять - коклюшем, восемь - болезнью Лайма, 44 - ветряной оспой.

ИСТОЧНИК KP.RU