Трем жителям Воронежской области грозят штрафы за собрание дома, проведенное в период эпидемии коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:51:57+03:00

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Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в период эпидемии коронавируса, в Воронежской области, как минимум три дома провели общие собрания. О выявленных нарушениях сообщила Государственная жилищная инспекция, которая возбудила по всем выявленным фактам нарушений административные дела за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Так, жильцы дома № 69 по ул. Моисеева провели собрание с участием 67% собственников в июне. В мае этого года один из жильцов инициировал проведение собрания во дворе дома №34 по улице Студенческой с явкой 72%. А в Борисоглебске на аналогичную встречу в Юго-Восточном микрорайоне явились все до одного жители многоэтажки.

По закону теперь людям, на чьей совести лежит организация этих встреч в разгар эпидемии, грозят штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU