2020-06-26T14:23:36+03:00
Общество

В Воронеже предпринимателям рассказали, как получить финансирование от Фонда содействия инновациям

На базе воронежского центра «Мой бизнес» прошел вебинар, посвященный развитию технологических проектов
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Начинающие предприниматели, малые и даже средние предприятия, если они занимаются перспективными разработками или создают новые технологичные продукты, знают насколько важно, чтобы в их проекты верил кто-то еще. Даже самый многообещающий расчет, если работать в одиночку, может не привести к результату.

- Технологическое предпринимательство нужно нашей стране. Понятно, что одного желания инноваторов недостаточно, чтобы реализовать перспективные идеи. Важно, чтобы предприятия, тем более, если они в начале своего пути, находили партнеров, в том числе готовых поддерживать идеи финансово. Даже действующему бизнесу, чтобы вывести новый продукт на рынок, пригодилась бы такая опора. Поэтому и нужно пользоваться теми мерами поддержки, которые существуют в России, - отмечает директор ассоциации «ТехСтарт» Алексей Сухочев.

16 июня на базе воронежского центра «Мой бизнес» прошел вебинар от ассоциации «ТехСтарт», посвященный как раз привлечению финансирования по программам Фонда содействия инновациям.

Тропа уже проложена

У воронежских предприятий есть позитивный опыт: в 2020 году по итогам десятого отбора по программе «Коммерциализация» дирекция Фонда содействия инновациям рекомендовала к финансированию 4 заявки из нашего региона. В общей сумме они получили 71,5 млн рублей.

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