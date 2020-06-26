В Воронежской области 13-летняя девочка слетела с мотоцикла
Ребенка с повреждениями доставили в местное медучреждение
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25 июня в Боброве 15-летний местный парень решил покатать на мотоцикле «Мотоленд ТD200-F» свою подругу. Девочке - всего 13 лет. Примерно в 16.00 они ехали по улице Турбина, когда произошло ЧП.
Нога девочки попала между спицами заднего колеса мотоцикла. В результате ДТП юная пассажир слетела с двухколесного транспортного средства.
- С телесными повреждениями тяжести девочку доставили в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU