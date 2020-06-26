2020-06-26T13:51:26+03:00
Общество

В налоговой воронежцам напоминают о порядке получения льгот

На прием сейчас лучше записаться заранее через интернет-сервисы
Олег ИВАНОВ
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При возникновении права на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество в 2019 году впервые жители Воронежской области могут обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением.

- Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нем не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период, - сообщили в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Подробную информацию о налоговых льготах можно узнать с помощью «Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам» в разделе «Электронные сервисы» сайта ФНС России.

Помните, что с 15 июня и до особого распоряжения личный прием ведется исключительно по предварительной записи через сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».

- Если по каким-то причинам граданин не может записаться на прием, направить заявление в электроном виде или отправить по почте, то он может оставить его в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием номера телефона для связи, - добавляют в налоговой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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