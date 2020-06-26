В Воронежской области 26 июня умер еще один человек с коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:46:04+03:00

То есть общее число жертв COVID-19 выросло до 40

Изменить размер текста: A A

26 июня в региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число скончавшихся от COVID-19 выросло до 40. То есть за последние сутки стало известно о еще одной смерти в Воронежской области. Вечером 25 июня сообщали о шести умерших.

В то же время число победивших COVID-19 составило 4174. А заболевших - достигло 6846.

Что касается показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, то 26 июня коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд по-прежнему не соответствуют норме.

Ситуация с койками, правда, должна улучшиться с вводом в эксплуатацию нового многофункционального медцентра 29 июня. На сегодняшний день готовность объекта на Ростовской - 99,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU