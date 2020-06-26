На выходных в Воронеже и области инспекторы устроят «сплошные» проверки автомобилистов
26 июля и в выходные сотрудники Госавтоинспекции устроят рейд на грубых нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание традиционно уделят водителям в состоянии опьянения.
- В этот раз профилактические мероприятия пройдут в областном центре, а также во всех районах Воронежской области. Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Кстати, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, включая управления машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или дежурную часть управления регионального УГИБДД по телефону 269-61-02.
ИСТОЧНИК KP.RU