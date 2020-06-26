Ночью в Воронеже сгорел двухэтажный магазин

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:35:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в Советском районе поступило 26 июня в 2.24. На место ЧП выехали пять пожарных машин из близлежащих частей. В садоводческом товариществе Железнодорожников, на улице 2-я Железнодорожная загорелся двухэтажный магазин. Его площадь 6х14 метров.

18 спасателей боролись с огнем до 2.45. Однако за это время магазин оказался полностью уничтожен. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU