2020-06-26T10:35:29+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже сгорел двухэтажный магазин

Для борьбы с огнем задействовали 18 человек
Олег ИВАНОВ
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Сообщение о пожаре в Советском районе поступило 26 июня в 2.24. На место ЧП выехали пять пожарных машин из близлежащих частей. В садоводческом товариществе Железнодорожников, на улице 2-я Железнодорожная загорелся двухэтажный магазин. Его площадь 6х14 метров.

18 спасателей боролись с огнем до 2.45. Однако за это время магазин оказался полностью уничтожен. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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