Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:10:38+03:00

Сбербанк второй год подряд стал лидером рейтинга USABILITYLAB по итогам исследования доступности банковских приложений для людей с инвалидностью

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Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов и постоянной поддержке ранее адаптированных сервисов приложения Сбербанк Онлайн для незрячих и слабовидящих пользователей.

Сбербанк высоко ценит доверие клиентов с особенными потребностями и тщательно следит за сохранением высокого уровня доступности и удобства в каждом обновлении. В приложении Сбербанк Онлайн незрячим пользователям доступны все функции, то есть реализован инклюзивный подход к разработке.

Поддержка скринридеров VoiceOver и TalkBack, озвучивающих визуальное содержание экрана, доступный интерфейс, логичный переход между элементами в приложении Сбербанк Онлайн – все это позволяет незрячему клиенту быстро и без дополнительных барьеров пользоваться банковскими услугами.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«В проектировании и тестировании новых цифровых сервисов банка принимают участие пользователи с нарушением зрения, а двое незрячих тестировщиков работают в Сбербанке на постоянной основе. Банк стремится сделать полностью доступными и удобными для клиентов с инвалидностью все свои удаленные каналы. Мы рады, что наши усилия высоко оценены как экспертами рынка, так и самими пользователями».

Руководство по цифровой доступности, созданное Сбербанком, открыто для всех компаний и поможет им в создании своих продуктов для людей с инвалидностью. Руководство доступно на сайте http://specialbank.ru/guide/.