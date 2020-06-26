Воронежским учителям выплатят компенсации за работу на ЕГЭ

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:00:02+03:00

Это связано с тем, что обычно в июле педагоги уходят в отпуск

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Педагоги, которые будут участвовать в проведении ЕГЭ в Воронежской области, а это около 4,5 тысяч человек, получат компенсации. Как заявил глава департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, размер выплаты составит 20% от оклада.

Это связано с тем, что обычно в июле учителя уходят в отпуск, однако в этом году из-за пандемии коронавируса экзамены пришлось перенести на второй летний месяц.

-Школы самостоятельно принимали решение по согласованию с работником: либо делить отпуск на две части, либо переносить на август, - отметил Олег Мосолов.

Министерство просвещения определилось с новыми датами проведения ЕГЭ. Стартуют экзамены 29 июня, однако в этот день и на следующий пройдут пробные экзамены. По сути - репетиция.

Настоящее ЕГЭ воронежские выпускники начнут сдавать с 3 июля.

Напомним, в этом году сдавать экзамены будут только выпускники, которые собираются поступать в вуз. Аттестаты выдадут всем ребятам без исключения еще до проведения единого госэкзамена. Из-за переноса основного периода ЕГЭ зачисление в вузы пройдет в августе.

Еще одно важное замечание: участникам ЕГЭ в Воронежской области, скорее всего, не придется надевать маски и перчатки. Однако многое зависит от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом в регионе к тому моменту. Пока это требование в обязательном порядке распространяется только на организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU