Воронежским учителям выплатят компенсации за работу на ЕГЭ
Педагоги, которые будут участвовать в проведении ЕГЭ в Воронежской области, а это около 4,5 тысяч человек, получат компенсации. Как заявил глава департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, размер выплаты составит 20% от оклада.
Это связано с тем, что обычно в июле учителя уходят в отпуск, однако в этом году из-за пандемии коронавируса экзамены пришлось перенести на второй летний месяц.
-Школы самостоятельно принимали решение по согласованию с работником: либо делить отпуск на две части, либо переносить на август, - отметил Олег Мосолов.
Министерство просвещения определилось с новыми датами проведения ЕГЭ. Стартуют экзамены 29 июня, однако в этот день и на следующий пройдут пробные экзамены. По сути - репетиция.
Настоящее ЕГЭ воронежские выпускники начнут сдавать с 3 июля.
Напомним, в этом году сдавать экзамены будут только выпускники, которые собираются поступать в вуз. Аттестаты выдадут всем ребятам без исключения еще до проведения единого госэкзамена. Из-за переноса основного периода ЕГЭ зачисление в вузы пройдет в августе.
Еще одно важное замечание: участникам ЕГЭ в Воронежской области, скорее всего, не придется надевать маски и перчатки. Однако многое зависит от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом в регионе к тому моменту. Пока это требование в обязательном порядке распространяется только на организаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU