В Воронежской области 26 июня коронавирус выявили еще у 193 человек
В то же время на ИВЛ находятся 36 больных с этой инфекцией
Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области 26 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 193 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846.
- Вместе с тем, продолжается позитивный тренд: количество выписавшихся из стационаров превышает госпитализацию — 244 против 111, - подчеркнули в оперштабе.
В то же время в Воронежской области на ИВЛ находятся 36 больных с коронавирусом.
25 июня стало известно о смерти еще шести человек, у которых был подтвержден COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU