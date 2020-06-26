2020-06-26T09:50:06+03:00
Общество

В Воронежской области 26 июня коронавирус выявили еще у 193 человек

В то же время на ИВЛ находятся 36 больных с этой инфекцией
Олег ИВАНОВ
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Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области 26 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 193 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846.

- Вместе с тем, продолжается позитивный тренд: количество выписавшихся из стационаров превышает госпитализацию — 244 против 111, - подчеркнули в оперштабе.

В то же время в Воронежской области на ИВЛ находятся 36 больных с коронавирусом.

25 июня стало известно о смерти еще шести человек, у которых был подтвержден COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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