В Воронежской области 26 июня коронавирус выявили еще у 193 человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:50:06+03:00

В то же время на ИВЛ находятся 36 больных с этой инфекцией

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области 26 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 193 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе достигло 6846.

- Вместе с тем, продолжается позитивный тренд: количество выписавшихся из стационаров превышает госпитализацию — 244 против 111, - подчеркнули в оперштабе.

В то же время в Воронежской области на ИВЛ находятся 36 больных с коронавирусом.

25 июня стало известно о смерти еще шести человек, у которых был подтвержден COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU