2020-06-25T19:44:19+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело из-за подкинутого в подъезд многоэтажки младенца

Сотрудники полиции ищет тех, кто это мог сделать
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуре Советского района Воронежа сообщили о возбуждении уголовного дела из-за подкинутой в подъезд многоэтажки грудной девочки.

Напомним, 10 июня стало известно, что неизвестное лицо оставило в коробке на подоконнике в подъезде многоэтажки Коминтерновского района младенца. Крик ребенка услышал сотрудник Росгвардии Николай Дмитриев. Он и вызвал медиков и полицию. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает, она находится в больнице.

Тем временем, сотрудники полиции пытаются найти тех, кто подкинул ребенка. Им грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на ИВЛ находятся 36 больных с коронавирусом
В Воронеже возбудили уголовное дело из-за подкинутого в подъезд многоэтажки младенца
В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
Воронежец пойдет под суд за продажу мини-камеры для слежения
Под Воронежем водитель малолитражки не справился с управлением и опрокинулся в кювет
В Воронеже приступают к ремонту Большой Манежной улицы
В Воронеже трое в масках с ножом и топором вломились в дом
Воронежское УФАС отменило дорожные торги почти на миллиард рублей
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Tele2 запускает тариф для геймеров
В Воронежстате с начала июня пять человек заразились коронавирусом
Воронежские библиотеки получили гранты на "Воображариум" и проект поиска себя
Путешествовать по Воронежской области теперь можно в формате 360 градусов
В Воронежской области уже 1185 медиков заразились коронавирусом
Нашли воронежца, который год назад украл у таксиста планшет
Воронежец хотел купить французского бульдога на сайте бесплатных объявлений и потерял 40 тыс
В Воронежской области садикам могут разрешить работу с начала июля