В Воронеже возбудили уголовное дело из-за подкинутого в подъезд многоэтажки младенца

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:44:19+03:00

Сотрудники полиции ищет тех, кто это мог сделать

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В прокуратуре Советского района Воронежа сообщили о возбуждении уголовного дела из-за подкинутой в подъезд многоэтажки грудной девочки.

Напомним, 10 июня стало известно, что неизвестное лицо оставило в коробке на подоконнике в подъезде многоэтажки Коминтерновского района младенца. Крик ребенка услышал сотрудник Росгвардии Николай Дмитриев. Он и вызвал медиков и полицию. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает, она находится в больнице.

Тем временем, сотрудники полиции пытаются найти тех, кто подкинул ребенка. Им грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU