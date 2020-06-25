В Воронеже возбудили уголовное дело из-за подкинутого в подъезд многоэтажки младенца
Сотрудники полиции ищет тех, кто это мог сделать
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В прокуратуре Советского района Воронежа сообщили о возбуждении уголовного дела из-за подкинутой в подъезд многоэтажки грудной девочки.
Напомним, 10 июня стало известно, что неизвестное лицо оставило в коробке на подоконнике в подъезде многоэтажки Коминтерновского района младенца. Крик ребенка услышал сотрудник Росгвардии Николай Дмитриев. Он и вызвал медиков и полицию. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает, она находится в больнице.
Тем временем, сотрудники полиции пытаются найти тех, кто подкинул ребенка. Им грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU