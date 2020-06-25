В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:29:56+03:00

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В четверг вечером региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых жертвах COVID-19. Так, общее количество летальных случаев с начала эпидемии составило уже 39, то есть еще шесть пациентов скончались за последние сутки.

Напомним, общее число заболевших по области составляет 6653, в том числе 196 на 25 июня. Уже довольно ощутимая часть в этой невеселой статистике приходится на медиков - за все время коронавирус нашли у 1185 человек. При этом только 50 из них получили страховые выплаты в связи с заболеванием COVID-19 при выполнении должностных обязанностей.

И третий показатель - количество выздоровевших. С начала эпидемии эта цифра составила 4065.

ИСТОЧНИК KP.RU