Воронежец пойдет под суд за продажу мини-камеры для слежения

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:53:24+03:00

Изменить размер текста: A A

34-летнего жителя Воронежа будут судить по уголовной статье за незаконный сбыт специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации.

Его делом занимался региональный следственный комитет, а материалы на воронежца поступили из полиции и ФСБ. Они-то и установили, что в декабре прошлого года мужчина продал миниатюрную камеру, предназначенную для слежения. Сделал он это через интернет, где на одном из сайтов разместил объявление о продаже камеры. В итоге такой товар кому-то потребовался, и воронежец получил за него 4,5 тысячи рублей.

- На предварительном следствии мужчина во всем подробно признался. Его вину подтверждают показания свидетелей и иными материалами уголовного дела, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU