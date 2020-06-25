Под Воронежем водитель малолитражки не справился с управлением и опрокинулся в кювет

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:32:58+03:00

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Сегодня около 10 утра под Воронежем погиб 64-летний житель Новоусманского района. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, мужчина ехал на автомобиля «Дэу Нексия» по улице Дачный Проспект со стороны поселка Шуберское в направлении поселка Сомово.

На дороге он не справился с управлением своей малолитражки, сначала выехал на полосу встречного движения, а затем и вовсе вылетел в кювет на левой стороне дороги.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Дэу Нексия» погиб на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU