В Воронеже приступают к ремонту Большой Манежной улицы

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:25:34+03:00

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Мэрия Воронеже опубликовала график дорожных работ с 25 на 26 июня.

Так, на улице 40 лет Октября днём будут заниматься устройством съездов, а на Большой Манежной начинаются подготовительные к ремонту работы. То же самое касается улицы Войкова.

На Кропоткина (от ул. Донбасской до Войкова), переулке Мало-Московский (от ул. Пограничной до Куколкина) то же, что и на 40 лет Октября - устройство съездов. А ночью на Ленинградской будут устанавливать бортовой камень.

На Ростовской днем водителям следует быть осторожными: там начнут снимать (фрезеровать) верхний слой асфальтобетона, а на следующее утро дорога будет уже почти готова - за ночь обещают уложить выравнивающий слой из асфальтобетона.

И, наконец, на проспекте Революции, который воронежцы решили пока не открывать для проезда, работы идут полным ходом. Ночью там снимут асфальтобетон, а днем продолжат подъем горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня и установку нового.

ИСТОЧНИК KP.RU