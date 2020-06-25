В Воронеже приступают к ремонту Большой Манежной улицы
Мэрия Воронеже опубликовала график дорожных работ с 25 на 26 июня.
Так, на улице 40 лет Октября днём будут заниматься устройством съездов, а на Большой Манежной начинаются подготовительные к ремонту работы. То же самое касается улицы Войкова.
На Кропоткина (от ул. Донбасской до Войкова), переулке Мало-Московский (от ул. Пограничной до Куколкина) то же, что и на 40 лет Октября - устройство съездов. А ночью на Ленинградской будут устанавливать бортовой камень.
На Ростовской днем водителям следует быть осторожными: там начнут снимать (фрезеровать) верхний слой асфальтобетона, а на следующее утро дорога будет уже почти готова - за ночь обещают уложить выравнивающий слой из асфальтобетона.
И, наконец, на проспекте Революции, который воронежцы решили пока не открывать для проезда, работы идут полным ходом. Ночью там снимут асфальтобетон, а днем продолжат подъем горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня и установку нового.
ИСТОЧНИК KP.RU