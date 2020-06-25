В Воронеже трое в масках с ножом и топором вломились в дом

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:18:12+03:00

Грабители унесли два телевизора, три телефона, золото и 200 тысяч рублей

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24 июня ночью дерзкое ограбление произошло в Железнодорожном районе.

Около 0.15 в дом в переулке Измайловский вломились неизвестные в масках. Угрожая топором и ножом 26-летней женщине, похитили три сотовых телефона, два телевизора, 200 000 рублей и золотые украшения.

Оперативники задержали троих подозреваемых мужчин в возрасте от 38 до 46 лет, ранее уже судимых, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. За разбой в составе группы им грозит приличный срок - до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU