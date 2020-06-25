В Воронежстате с начала июня пять человек заразились коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:25:13+03:00

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В Воронежстате с начала июня заразились коронавирусом пять человек. Об этом сегодня "Комсомольской правде" рассказала руководитель учреждения Ирина Соловьева.

- У трех болели родственники и от них они подхватили инфекцию.Еще двое заразились в отпусках. Состояние всех удовлетворительное. Мы провели полную дезинфекцию здания, отправили четверых контактировавших с больными сотрудников на карантин. Тесты на COVID-19 у них предварительно показали отрицательный результат, - отметила Ирина Владимировна.

Напомним, на 25 июня еще у 196 обнаружили COVID-19. Таким образом, инфекцию диагностировали у 6653 жителей региона.

Также стало известно, что в Воронежской области уже 1185 медиков подтвердился COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU