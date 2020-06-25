Воронежские библиотеки получили гранты на "Воображариум" и проект поиска себя

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:16:49+03:00

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Воронежские библиотеки выиграли гранты в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». Среди 60 лауреатов - два воронежских социо-культурных проекта.

В ходе образовательного проекта «Как я стал собой» библиотеки имени Никитина школьники знакомятся с успешными предпринимателями и профессионалами, меняющими лицо города, примут участие в мастер-классах по каллиграфии и гончарному делу, научатся ведению и продвижению блога в соцсетях. Вместе с экспертами ребята поразмышляют, как и чему учиться в стремительно меняющемся мире, как в нем найти собственный путь. Проект предполагается реализовать в 2020-2021 учебном году.

Арт-студия «Воображариум» Воронежской областной детской библиотеки создана для того, чтобы помочь детям реализовать творческий потенциал. Участники проекта познакомятся с классическими произведениями мировой литературы, а также попробуют себя в разных техниках рисования, чтобы наиболее полно раскрыть свои способности. Реализация проекта - с ноября 2020 года по август 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU