2020-06-25T16:02:58+03:00
Общество

Путешествовать по Воронежской области теперь можно в формате 360 градусов

Отдел развития внутреннего туризма АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» создал виртуальную экскурсию по таинственным пещерным лабиринтам
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Воронежцы и жители других регионов России могут познакомиться с уникальными объектами нашей области в необычном формате. Захватывающие дух виды с вершин меловых гор на долину реки Дон теперь открываются прямо у вас дома. Достаточно отправиться в интерактивный онлайн-поход.

«Путешествия в формате 360 градусов» были реализованы отделом развития внутреннего туризма центра «Мой бизнес». Первая часть проекта посвящена меловым храмам и пещерам Подонья. Вместе с замечательным экспертом и по совместительству с экскурсоводом Софьей Кондратьевой можно посетить одну из самых ярких достопримечательностей Воронежской области - музей-заповедник «Дивногорье», Храм сицилийской иконы Божьей матери, Маяцкое городище и Дивногорский каньон.

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