Нашли воронежца, который год назад украл у таксиста планшет

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:42:36+03:00

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В Воронеже задержали грабителя, который год назад похитил у таксиста планшетный компьютер. Инцидент произошел в июне 2019 года. 40-летний водитель такси ночью привез клиента на Московский проспект. Когда машина остановилась, пассажир схватил планшет, лежащий в салоне, и сбежал. Таксист оценил ущерб в 6000 рублей.

Личность подозреваемого установили, 23-летнего парня, ранее судимого за имущественные преступления, задержали в Коминтерновском районе. В полиции он объяснил свои действия алкогольным опьянением. Планшет изъяли и вернули владельцу.

За грабеж мужчине грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU