Воронежский магазин оштрафовали на 10 тыс за торговлю контрафактной обувью

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:54:00+03:00

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Прокурорские сотрудники обнаружили в одном из магазинов Советского района спортивную обувь низкого качества, при этом маркированную товарным знаком и логотипом известного бренда. В магазине отсутствовало свидетельство на использование товарного знака и лицензионные договора с правообладателем. На предпринимателя завели административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Обувь изъяли, товароведческая экспертиза подтвердила контрафактность продукции.

- Арбитражный суд Воронежской области оштрафовал предпринимателя на 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU