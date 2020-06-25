2020-06-25T13:35:09+03:00
Общество

О состоянии больных в новой "инфекционке" Воронежа врачам будут сообщать "умные" часы

Новый медцентр оснащен самым современным оборудованием
Ярослав ИВАНОВ
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Новый многофункциональный медцентр в Воронеже, который в короткие сроки возвели военные Минобороны, запустят в эксплуатацию 29 июня. На сегодняшний день готовность объекта на Ростовской - 99,9%.

Больница оснащена новейшим оборудованием. В частности, здесь оборудован кабинет контроля за состоянием пациентов, в отделении диагностики установили современный аппарат компьютерной томографии. Больным будут выдавать умные часы, которые будут дистанционно передавать врачам данные о состоянии пациентов.

Напомним, решение о возведении многофункционального медцентра принял президент в апреле. В больнице на 200 коек будут лечить больных коронавирусом. Впоследствии, после окончания пандемии, он будет использоваться как инфекционная больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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