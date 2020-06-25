2020-06-25T13:13:28+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в Воронежской области

Жители региона в течение недели смогут решить, поддерживают ли они изменения в главный документ страны
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С 25 июня, в течение 7 дней, можно будет прийти на избирательный участок и проголосовать за изменения в Конституцию или против них. К такой форме пришлось прибегнуть из-за эпидемиологической обстановки. Важно избежать большого скопления людей - поэтому было решено разделить потоки. Однако какой бы не было форма комиссия и наблюдатели обязаны обеспечить тайну голосования и прозрачность процедур.

Как узнать время?

В Воронежской области будут работать 39 территориальных и 1738 участковых избирательных комиссий. Дополнительно образовано 7 участков для голосования в местах временного пребывания. Также созданы условия для голосования тех, у кого нет регистрации по месту жительства - в Борисоглебске, Россоши и Советском районе Воронежа.

Так, с 25 июня по 1 июля можно прийти на свой участок и проголосовать там с 8 утра до 20:00, 25 и 26, а также 29 и 30 июня с 8:00 до 13:00 будет проходить голосование вне помещения. Также в эти дни с 18:30 до 20:00 организовано голосование на придомовых территориях.

27 и 28 июня голосование на придомовых территориях будет организовано с 10:00 до 13:00. Следите за информационными стендами - там обязательно появится все необходимая информация.

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