2020-06-25T12:47:30+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить водителя автобуса, устроившего ДТП на оживленном перекрестке

В аварии пострадал водитель иномарки
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 59-летнего воронежца, устроившего ДТП, в котором пострадал водитель иномарки.

Авария произошла вечером 29 марта 2019 года. Водитель автобуса Вольво-B10R59 двигался по ул. 20-летия Октября в направлении Станкевича. На перекрестке с Кирова и Моисеева он повернул налево на красный, к тому же не уступив дорогу автомобилю TOYOTA RAV4 со встречного направления. Машины столкнулись на перекрестке, в итоге 24-летний водитель TOYOTA RAV4 получил тяжелые травмы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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