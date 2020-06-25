2020-06-25T10:36:57+03:00
Происшествия

Под Воронежем 13-летняя девочка на мопеде врезалась в мотоцикл с 16-летним подростком

Несовершеннолетняя попала в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С началом летних каникул возрастает статистика аварий с подростками.

24 июня около 19.40 на 46-м километре автодороги «М-4 «Дон» "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач" в Бутурлиновском районе столкнулись мопед и мотоцикл, которыми управляли подростки.

По предварительным данным полиции, 13-летняя жительница Московской области на мопеде «RIVA-2» не выдержала дистанцию движения и врезалась в «Орион Грифон», которым управлял 16-летний парень. Мопед перевернулся, девочку с травмами отвезли в больницу. Полиция отмечает, что несовершеннолетняя не достигла необходимого возраста для управления мопедом.

Напомним, в это же время в Калачеевском районе «Лада» сбила подростка на мопеде, который также по возрасту не имел права управления транспортным средством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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