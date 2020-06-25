В Воронежской области автоледи на "Ладе" сбила мопед с подростком

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:08:22+03:00

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За 24 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 81 ДТП. В авариях пострадали четыре человека.

Около 19.30 на 1-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» в Калачеевском районе 59-летняя дама на «Ладе Гранта» не предоставила преимущество в движении и сбила мопед «Орион». 15-летний подросток на мопеде был без мотошлема, его с травмами отвезли в больницу.

Полицейские разбираются в причинах аварии и напоминают, что несовершеннолетний не имел права управлять мопедом по возрасту.

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ИСТОЧНИК KP.RU