Житель Воронежской области напал на прохожего с кирпичом из-за сумки с продуктами
В Бутурлиновке осудили 41-летнего местного жителя за разбой.
В феврале 2020 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице вышедшего из магазина прохожего, догнал его и ударил сзади по голове кирпичом. Выхватил у него пакет и убежал. В пакете были только что купленные продукты и бутылка пива - на 515 рублей.
Суд приговорил напавшего за разбой полутора годами исправительной колонии общего режима.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU