Житель Воронежской области напал на прохожего с кирпичом из-за сумки с продуктами

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:46:25+03:00

За это мужчина отсидит в колонии полтора года

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В Бутурлиновке осудили 41-летнего местного жителя за разбой.

В феврале 2020 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице вышедшего из магазина прохожего, догнал его и ударил сзади по голове кирпичом. Выхватил у него пакет и убежал. В пакете были только что купленные продукты и бутылка пива - на 515 рублей.

Суд приговорил напавшего за разбой полутора годами исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU