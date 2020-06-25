В Воронеже еще 196 человек заболели коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:17:28+03:00

С начала пандемии болезнь диагностировали у 6653 человек

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Утром 25 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о 196 новых случаев COVID-19. Таким образом, к сегодняшнему дню с момента наблюдений коронавирус диагностировали у 6653 жителей региона.

Напомним, 33 случая заболевания коронавирусом закончились летально. Выздоровели 4047 воронежцев.

Ежедневно медики диагностируют по две сотни заражённых. Коэффициент распространения инфекции 0,99 (при норме 0,8). Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 34,3% (при норме 50%). Тестирование идёт опережающими темпами - на 100 тысяч жителей - 213,7 (при норме 90).

ИСТОЧНИК KP.RU