Хор Воронежской филармонии споет хит Стинга онлайн

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:28:11+03:00

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Воронежская филармония продолжает онлайн проекты. 25 июня Мужской хор вспомнит одну из лучших композиций Стинга – Fragile. Британский музыкант записал ее в 1988 году и посвятил Бену Линдеру - американскому инженеру-строителю, который был убит во время работы над гидроэнергетическим проектом в Никарагуа. Песня стала визитной карточкой Стинга, в разное время ее исполняли знаменитые музыканты разных стран. Свою версию предлагает Мужской хор филармонии, солировать будет Евгений Стариков, партия гитары – Александр Петрин.

Начало трансляции в 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU