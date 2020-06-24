Проект нового корпуса воронежского педуниверситета обойдется в 10,5 млн рублей

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:49:49+03:00

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Завершился конкурс на разработку проекта учебного корпуса Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) на земельном участке по адресу: ул. Ленина, 86. Начальная она же максимальная цена договора составляла более 15 млн рублей. Однако в ходе торгов эту сумму удалось сбить до 10,5 млн.

Всего было подано 6 заявок. И некоторые участники оценивали свою работу еще дешевле - в 9,5 млн. Однако эти двум компаниям отказали из-за несоответствий в документации. Так победителем торгов стало «КС-Девелопмент» из Ростова-на-Дону.

Подрядчику предстоит подготовить объемно-планировочные решения и согласовать их с заказчиком: от архитектуры будущего корпуса до система оповещения и управления эвакуацией. Речь идет о новом пятиэтажном здании площадью 10 тысяч кв.м. Работы должны быть выполнены не позднее 10 февраля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU