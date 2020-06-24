В Воронеже пенсионерка после рекламы по телевизору вложила 600 тысяч рублей в акции мошенников
62-летняя жительница Воронежа увидела на одном из телеканалов в бегущей строке рекламу по инвестированию. Всем желающим предлагали вложить средства в акции одной из крупных ресурсодобывающих компаний. Там же был указан контактный телефон. Пенсионерка решила приумножить свои сбережения и позвонила.
Женщина настолько поверила незнакомцам, которых даже не видела, что перевела на чужой расчетный счет в течение двух недель 600 тысяч рублей. Правда, прибыли она так и не получила. Да и лишилась сбережений. Вскоре «представители» организации перестали выходить на связь.
Полицейские сейчас разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU