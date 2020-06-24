2020-06-24T20:26:21+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка после рекламы по телевизору вложила 600 тысяч рублей в акции мошенников

Пожилая женщина надеялась приумножить свои инвестиции
Олег ИВАНОВ
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Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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62-летняя жительница Воронежа увидела на одном из телеканалов в бегущей строке рекламу по инвестированию. Всем желающим предлагали вложить средства в акции одной из крупных ресурсодобывающих компаний. Там же был указан контактный телефон. Пенсионерка решила приумножить свои сбережения и позвонила.

Женщина настолько поверила незнакомцам, которых даже не видела, что перевела на чужой расчетный счет в течение двух недель 600 тысяч рублей. Правда, прибыли она так и не получила. Да и лишилась сбережений. Вскоре «представители» организации перестали выходить на связь.

Полицейские сейчас разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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