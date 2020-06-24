2020-06-24T18:47:53+03:00
Общество

В Воронеже ветеранов наградили памятными знаками

Им вручили награды «Воронеж – город воинской славы»
Олег ИВАНОВ
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Татьяна АрхиповаТатьяна АрхиповаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В Железнодорожном районе памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» участницу боев за Воронеж, 97-летнюю Татьяну Архипову. Татьяна Григорьевна служила радисткой-телеграфисткой в 126-м отдельном полку связи 60-й Армии. Прошла путь от Воронежа до территории Украины.

За боевые заслуги она награждена орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». В послевоенные годы Татьяна Григорьевна трудилась на родной земле.

В Ленинском районе аналогичную награду вручили 94-летнему подполковнику авиации в отставке Павлу Машканцеву. Военная биография Павла Семеновича стартовала с 17 лет: прямо со школьной скамьи, в 1942-ои, он ушел добровольцем. Девятиклассника тогда направили в 1-ю Вольскую военную авиационную школу механиков.

После окончания авиационной школы с августа 1944 года он на фронте в составе 116 Гвардейского истребительного авиаполка 16 Воздушной Армии 1-го Белорусского фронта – служит авиационным механиком самолета Як – 3 в звании сержанта, впоследствии – старшина. Принимал участие в боях за освобождение Польши (Варшава, Познань, Лодзь) и взятии Берлина.

Памятные знаки ветеранам вручили за многолетнюю активную работу и развитие патриотического воспитания.

Павел Машканцев Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Павел МашканцевФото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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