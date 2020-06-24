2020-06-24T17:38:50+03:00
Спорт

Бюджет воронежского «Факела» на новый сезон практически не поменяется

Однако клуб рассчитывает получить дополнительные деньги, в частности, на академию
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Роман АсхабадзеРоман АсхабадзеФото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в интервью для клубного сайта рассказал, что бюджет команды практически не поменяется по сравнению с прошлым сезоном. В 2019-ом, напомним, он, по предварительной оценке, составил 220-230 миллионов рублей.

- Максимум, на что мы хотели бы рассчитывать, это увеличение общего бюджета клуба исключительно по статье «Академия и «Факел-М» с учетом переездов команд, обучения тренерских штабов, покупки инвентаря и всего, что необходимо для профессионального функционирования молодёжного направления, - отметил Роман Асхабадзе.

Отметим, что впервые у клуба появится независимая профессиональная академия. Будет действовать единая система подготовки футболистов в ней и воронежских спортшколах.

- Также подготовка тренерских кадров, которые мы готовы совместно с областным департаментом физической культуры и спорта обучать согласно всем действующим нормам и критериям Российского футбольного союза. Все это займет определенное время, но, заложив соответствующую базу, мы сможем рассчитывать на плоды данной работы уже в первые два-три года, - считает Роман Асхабадзе.

Напомним, что молодежка «Факела» сможет играть в Профессиональной футбольной лиге. Это еще один проект для выращивания воспитанников.

- В целом же, мы хотим укомплектовать «молодежку» 25-ю местными ребятами, вся остальная селекционная работа по так называемым «лимитчикам» ведется исключительно для первой команды, - подчеркнул Роман Асхабадзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже ветеранов наградили памятными знаками
Родственники сбитого на «зебре» подростка просят воронежцев помочь найти сбежавшего мотоциклиста
Бюджет воронежского «Факела» на новый сезон практически не поменяется
В Воронеже из припаркованного на Олимпийском бульваре автомобиля вытащили всю технику
Показатели для снятия ограничений в Воронежской области вновь не соответствуют норме
Владимир Нетёсов: «Парад Победы – это дань памяти, благодарности и огромного уважения воинам-победителям»
Воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с 19-летним полузащитником
Облздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса в воронежской офтальмологической больнице
В Воронеже поймали молодого гонщика на Mitsubishi с 47 нарушениями ПДД
В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы
В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку
В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень
В Воронежской области к 24 июня умерли еще два пациента с коронавирусом
Студенты-иностранцы воронежского опорного университета пожаловались на массовые отчисления
Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию
В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек
Каждый шестой воронежец обсуждает свою интимную жизнь с коллегами
В Воронеже ремонтировать дороги будут даже в общероссийский выходной
Перед выходным Воронеж встал в пробках
В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня
В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе