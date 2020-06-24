Бюджет воронежского «Факела» на новый сезон практически не поменяется

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:38:50+03:00

Однако клуб рассчитывает получить дополнительные деньги, в частности, на академию

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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в интервью для клубного сайта рассказал, что бюджет команды практически не поменяется по сравнению с прошлым сезоном. В 2019-ом, напомним, он, по предварительной оценке, составил 220-230 миллионов рублей.

- Максимум, на что мы хотели бы рассчитывать, это увеличение общего бюджета клуба исключительно по статье «Академия и «Факел-М» с учетом переездов команд, обучения тренерских штабов, покупки инвентаря и всего, что необходимо для профессионального функционирования молодёжного направления, - отметил Роман Асхабадзе.

Отметим, что впервые у клуба появится независимая профессиональная академия. Будет действовать единая система подготовки футболистов в ней и воронежских спортшколах.

- Также подготовка тренерских кадров, которые мы готовы совместно с областным департаментом физической культуры и спорта обучать согласно всем действующим нормам и критериям Российского футбольного союза. Все это займет определенное время, но, заложив соответствующую базу, мы сможем рассчитывать на плоды данной работы уже в первые два-три года, - считает Роман Асхабадзе.

Напомним, что молодежка «Факела» сможет играть в Профессиональной футбольной лиге. Это еще один проект для выращивания воспитанников.

- В целом же, мы хотим укомплектовать «молодежку» 25-ю местными ребятами, вся остальная селекционная работа по так называемым «лимитчикам» ведется исключительно для первой команды, - подчеркнул Роман Асхабадзе.

ИСТОЧНИК KP.RU