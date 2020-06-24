В Воронеже из припаркованного на Олимпийском бульваре автомобиля вытащили всю технику

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:51:14+03:00

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Ночью 23 июня из автомобиля «Лада Приора», припаркованного на бульваре Олимпийский, вытащили автомагнитолу, акустическую систему, сотовый телефон и другое имущество. 23-летней хозяйке, обнаружившей с утра пропажу, пришлось обращаться в полицию.

Вором оказался ранее неоднократно судимый за подобные преступления 43-летний воронежец. В отделе полиции он признался, что ему были нужны деньги.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан и находятся в изоляторе временного содержания, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU