В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:25:12+03:00

Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех поручений Фото: с сайта мэрии Воронежа

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Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. В Воронеже были приняты беспрецедентные меры безопасности для защиты участников торжественного марша. Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех поручений

Ночью сотрудники комбинатов благоустройства Ленинского и Центрального районов провели сплошную дезинфекцию - обработали ключевые места гипохлоритом натрия. А после нанесли на тротуары специальную разметку. Таким образом воронежцы, пришедшие на парад, могли соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU