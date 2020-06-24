В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы
Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. В Воронеже были приняты беспрецедентные меры безопасности для защиты участников торжественного марша. Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех поручений
Ночью сотрудники комбинатов благоустройства Ленинского и Центрального районов провели сплошную дезинфекцию - обработали ключевые места гипохлоритом натрия. А после нанесли на тротуары специальную разметку. Таким образом воронежцы, пришедшие на парад, могли соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU