2020-06-24T13:25:12+03:00
Общество

В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы

Ветеранов, например, обеспечили маской, перчатками, санитайзером и водой
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех порученийМэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех порученийФото: с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. В Воронеже были приняты беспрецедентные меры безопасности для защиты участников торжественного марша. Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех поручений

Ночью сотрудники комбинатов благоустройства Ленинского и Центрального районов провели сплошную дезинфекцию - обработали ключевые места гипохлоритом натрия. А после нанесли на тротуары специальную разметку. Таким образом воронежцы, пришедшие на парад, могли соблюдать социальную дистанцию.

Читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Нетёсов: «Парад Победы – это дань памяти, благодарности и огромного уважения воинам-победителям»
Воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с 19-летним полузащитником
Облздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса в воронежской офтальмологической больнице
В Воронеже поймали молодого гонщика на Mitsubishi с 47 нарушениями ПДД
В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы
В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку
В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень
В Воронежской области к 24 июня умерли еще два пациента с коронавирусом
Студенты-иностранцы воронежского опорного университета пожаловались на массовые отчисления
Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию
В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек
Каждый шестой воронежец обсуждает свою интимную жизнь с коллегами
В Воронеже ремонтировать дороги будут даже в общероссийский выходной
Перед выходным Воронеж встал в пробках
В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня
В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе