В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:43:34+03:00

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23 июня примерно в 19.10 у дома №14а по проспекту Революции под колеса отечественной легковушки попала 62-летняя жительница Воронежа.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ехал в направлении улицы Степана Разина. Мужчина то ли не справился с управлением, то ли не заметил пенсионерку, но в итоге сбил ее.

Пожилая женщина, как сообщили в региональном ГУ МВД, переходила проезжую часть слева направо вне зоны видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерку с травмами различной степени тяжести отвезли в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 131 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - 10, в районах области – 29. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU