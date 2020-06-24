2020-06-24T12:43:34+03:00
Происшествия

В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина перебегала дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 июня примерно в 19.10 у дома №14а по проспекту Революции под колеса отечественной легковушки попала 62-летняя жительница Воронежа.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ехал в направлении улицы Степана Разина. Мужчина то ли не справился с управлением, то ли не заметил пенсионерку, но в итоге сбил ее.

Пожилая женщина, как сообщили в региональном ГУ МВД, переходила проезжую часть слева направо вне зоны видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерку с травмами различной степени тяжести отвезли в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 131 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - 10, в районах области – 29. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы
В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку
В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень
В Воронежской области к 24 июня умерли еще два пациента с коронавирусом
Студенты-иностранцы воронежского опорного университета пожаловались на массовые отчисления
Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию
В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек
Каждый шестой воронежец обсуждает свою интимную жизнь с коллегами
В Воронеже ремонтировать дороги будут даже в общероссийский выходной
Перед выходным Воронеж встал в пробках
В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня
В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе