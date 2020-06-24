2020-06-24T11:37:15+03:00
Общество

В Воронежской области к 24 июня умерли еще два пациента с коронавирусом

Число жертв COVID-19 в нашем регионе достигло 33
Олег ИВАНОВ
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Вместе с тем выздоровели уже 4 047 воронежцевВместе с тем выздоровели уже 4 047 воронежцев
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В Воронежской области 24 июня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о еще двух скончавшихся пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв новой болезни в нашем регионе выросло до 33.

Ранее сообщили о 198 подтвержденных новых заражениях. То есть в Воронежской области коронавирус выявили уже у 6457 человек.

Вместе с тем выздоровели уже 4 047 воронежцев. То есть за последние сутки побороли новый коронавирус 407 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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