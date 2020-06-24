Студенты-иностранцы воронежского опорного университета пожаловались на массовые отчисления

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:15:00+03:00

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На днях в социальных сетях появился пост студентов-иностранцев ВГТУ, в котором они пожаловались на необоснованное отчисление. По их словам, сразу 80 выпускников лишают возможности получить высшее образование, а все из-за того, что во время самоизоляции и дистанционного обучения упало качество образования, а с преподавателями было трудно связаться.

- Отчисляют 80 выпускников-иностранцев, такого никогда не было, - рассказал «КП» один из студентов. - Мы знаем, наша задача - закрыть все долги и защитить диплом. По идее, на это есть еще целый месяц - до 9 июля. Однако нас уже отчисляют. Нам нужно еще немного времени и помощь преподавателей. Не хочется остаться без диплома в другой стране. Что я дома родителям скажу?

Как пояснил «КП-Воронеж» источник в вузе, отчисление студентов - это устоявшаяся практика, обычный рабочий процесс во всех университетах. К защите дипломной работы допускаются выпускники без задолженностей. Это относится к абсолютно всем студентам: и иностранным, и русским. По словам нашего собеседника, процент отчисленных в этом году не превышает показателей предыдущих лет.

В пресс-службе университета добавили, что у 80 выпускников, о которых идет речь, были долги по учебе еще с первого курса (от 15 до 90 «хвостов»).

- Руководство университета с пониманием отнеслось к той части иностранных студентов-должников (38 человек), которые предпринимают активные действия, чтобы ликвидировать задолженности. Для них в кратчайшие сроки были установлены индивидуальные графики пересдач. Таким образом, приказом врио ректора ВГТУ были отчислены только те студенты, которые не отреагировали на многочисленные предупреждения и не приняли участие в организованных для них пересдачах задолженностей (42 человека).

Также в вузе отметили, что разрешат остаться отчисленным в студенческих общежитиях, ведь из-за пандемии коронавируса у них нет возможности вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU